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Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, dondurucu soğukta buz tutan Tekederesi Göleti'nde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Muhammet Mutaf  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı

Erzurum

SAK Tim Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında eğitimlerine devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte ekipler, zorlu kış koşullarında hareket kabiliyetlerini artırmak için eğitim yaptı.

Palandöken ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne gelen ekipler, buz tutan göletin bir kısmını kırarak dalış eğitimini tamamladı.

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