Erzurum ve Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Elazığ'da kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün akşamdan itibaren Erzurum'da, yarın sabah ise Elazığ'da 5 ile 20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışının, yarın saat 22.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.
Her iki ilde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.