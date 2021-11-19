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Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sefa Şahin, Yunus Okur   | 19.11.2021
Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı

Ankara/Erzurum

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Bakan Kurum: Ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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