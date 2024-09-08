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Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleriyle Gümüşhane'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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