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Erzincan’da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da bir grup karga, ağaçtan düşen karga yavrusunu korumak amacıyla, marketten çıkan ve yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kemal Özdemir  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Erzincan’da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı Fotoğraf: Kemal Özdemir - AA

Erzincan

Kentte Ordu Caddesi'nde bir marketin önünde bulunan ağaçtaki yuvasından uçmakta güçlük çeken karga yavrusu yere düştü.

Bu durumu gören çevredeki çok sayıdaki karga, "marketten evlerine gitmek isteyen ve yoldan geçen vatandaşların yavruya zarar verecekleri" endişesiyle çevrede uçuşmaya başladı.

İnsanları yavrudan uzak tutmak için zaman zaman sesler çıkarıp çevreden geçenlere saldıran kargalar, yerdeki yavruya kimseyi yaklaştırmadı.

Kargaların saldırısına uğramak istemeyen bazı vatandaşlar ve müşteriler markete sığındı.

Çevredeki vatandaşlar durumu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yere düşen karga yavrusunu alarak itfaiye aracında bulunan merdiven yardımı ile yuvasına yerleştirdi.

Vatandaşlara güçlük çıkartan kargalar, karga yavrusunun itfaiye ekiplerinin ağaç dalında bulunan yuvasına konması ile bölgeden ayrıldı.

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