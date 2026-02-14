Dolar
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir destek ödemeleri artırıldı.

Utku Şimşek  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Engelli, yaşlı ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde artış

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya ve büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya yükseldi.

"Gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da destek ödemelerinin artışına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık. Artış ile birlikte, özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya ve büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

