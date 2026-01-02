Dolar
42.99
Euro
50.42
Altın
4,395.52
ETH/USDT
3,044.70
BTC/USDT
89,501.00
BIST 100
11,416.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular, bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımındaki görselde hibe desteğinin tutarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla, engellilerin kendi işlerini kurmasını teşvik etmek için 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına yeniden kazandırılması amacıyla da 550 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak için de 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan istihdam desteğine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti: Asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti: Asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet