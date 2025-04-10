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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, “(Türkiye'yle) Küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor.” dedi.

Gökhan Çeliker, Mehmet Şah Yılmaz  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor

Ankara

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Subianto konuşmasında, “Türkiye’ye hayranım, buradan çok şey öğreniyorum. Türkiye, Osmanlı'nın devamı bizim için ve gerçekten ilham bizim için, Endonezya halkı için." ifadesini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, “(Türkiye'yle) Küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor.” dedi.

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