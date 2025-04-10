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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-Endonezya) Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik." dedi.

10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Türkiye-Endonezya) Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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