Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik
- Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor
Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.