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Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Anıl Aydın  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı Fotoğraf:Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Minübüs sürücüsü Dursun Demir, Rize'den Iğdır'a gitmeye çalıştığını, ancak yoğun kar ve buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Demir, "Rize'den yola çıktık. Sahara geçidinde yolda kaldık. Yoğun buzlanma var. Ekipler çalışmaya başladı, inşallah az sonra devam edebileceğiz." dedi.

Posof Ilgar dağında da yoğun yağış nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor.

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