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İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasındaki görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeği "Yona" da uygulamada yer aldı.

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