Gündem

Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 350 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 28 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 350 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 56'sı hakkında işlem yapıldı, 102 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda nakit para, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon lira olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Açıklamada, "Siber suçlara karşı hedefimiz nettir, vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak, bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

