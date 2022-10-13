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Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kurdu.

Kemal Karadağ   | 13.10.2022
Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
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