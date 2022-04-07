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Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Hamdi Çelikbaş   | 07.04.2022
Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Ankara

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.


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