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Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.


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