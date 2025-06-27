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Politika

Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Gençlerimizin eğitimine, gönüllülük ruhunun güçlendirilmesine ve değer odaklı projelerin hayata geçirilmesine dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, toplantıya katkı sunan TÜGVA üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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