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Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına 'özel çocuklar' için materyal teşekkürü

Emine Erdoğan, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Mümin Altaş   | 07.03.2022
Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına 'özel çocuklar' için materyal teşekkürü

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel çocuklar için sunulan imkanların anlatıldığı videoya da yer verdi.

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