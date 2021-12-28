Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının "Okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' Alanında Yeni Planlama" başlıklı paylaşımını alıntılayarak mesaj paylaştı.
İklim Değişikliği’nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 28, 2021
Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum. https://t.co/DukxKpHDOT
Erdoğan mesajında, "İklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.