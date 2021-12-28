Dolar
11.88
Euro
13.48
Altın
1,815.47
ETH/USDT
3,894.10
BTC/USDT
48,840.00
BIST 100
1,892.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Sefa Mutlu   | 28.12.2021
Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının "Okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' Alanında Yeni Planlama" başlıklı paylaşımını alıntılayarak mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "İklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım

Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor

İklim değişikliği kaynaklı hava olayları 170 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı

Bakan Kurum'dan belediyelere iklim değişikliğiyle mücadele ve 'yeşil kalkınma' çağrısı

Bakan Kurum'dan belediyelere iklim değişikliğiyle mücadele ve 'yeşil kalkınma' çağrısı
Bakan Pakdemirli: Tohumculuk alanında verdiğimiz destekler, bugün itibarıyla 4,5 milyar lirayı aştı

Bakan Pakdemirli: Tohumculuk alanında verdiğimiz destekler, bugün itibarıyla 4,5 milyar lirayı aştı
Emine Erdoğan, özel öğrencilere eğitim materyali taşıyan tırları uğurladı

Emine Erdoğan, özel öğrencilere eğitim materyali taşıyan tırları uğurladı