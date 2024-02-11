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Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
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