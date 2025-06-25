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Politika

Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans Van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda, modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk."

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