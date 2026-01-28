Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde açılan "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin hayırlı olmasını diledi.

Orhan Onur Gemici  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım

Ankara

NSosyal hesabından serginin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fransa'da Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı.

Serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici. Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu özel serginin, tüm ziyaretçileri için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Türkiye'nin yöresel dokumaları ilk kez bir arada

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021'de hayata geçirilen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerin Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı kültürel mirasını tanımasını sağlıyor.

Dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilen sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
