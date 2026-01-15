Dolar
43.19
Euro
50.39
Altın
4,603.51
ETH/USDT
3,326.90
BTC/USDT
96,588.00
BIST 100
12,428.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan, Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesini, gönüllerin manevi huzurla dolmasını diledi.

Orhan Onur Gemici  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
Kaymakamlık sınavına KPSS 70 puan ve yüksek lisans şartı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan: Teknolojinin sunduğu imkanları insani bir dokunuşla genişletecek her yaklaşım vazgeçilmezdir

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız

Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet