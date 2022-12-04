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Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı

Kaan Bozdoğan   | 04.12.2022
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolasıyla yaptığı paylaşımda, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdi.

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