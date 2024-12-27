Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onursal başkanlığını yürüttüğüm TOGEMDER'in yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.
Görüşmede, derneğin 2024 yılı faaliyetleri ve geleceğe yönelik projelerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Her bir üyemize emekleri için teşekkür ediyor, dayanışma ve işbirliğinin gücüne olan inancımızla çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Onursal Başkanlığını yürüttüğüm TOGEMDER’in, Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 27, 2024
Derneğimizin 2024 yılı faaliyetlerini ve geleceğe yönelik projelerimizi detaylı bir şekilde değerlendirdik.
Her bir üyemize emekleri için teşekkür ediyor, dayanışma… pic.twitter.com/R3kgBNVvN5