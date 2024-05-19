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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı"nda gençleri ve sporcuları kabul etti. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar, RAMS Park’a hareket etmek için Ülker Stadı önünde toplanıyor
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Emine Erdoğan: Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir

Emine Erdoğan, "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Emine Erdoğan: Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir. Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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