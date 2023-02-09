Dolar
18.83
Euro
20.17
Altın
1,875.79
ETH/USDT
1,653.20
BTC/USDT
22,943.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
logo
Gündem

Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.02.2023
Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen bebeklerin ilk ziyaretçisi, Emine Erdoğan oldu.

Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye gelen Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri doldu.

Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bebeklerin ilk muayeneleri yapıldı, herhangi bir sıkıntıları yok"

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer, depremzede bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'tan 16 yenidoğan bebeğin getirildiğini söyledi.

Güngörer, "6 günlük ile 2 aylık arasında değişen yaş gurubundaki bebeklerin ilk muayeneleri yapıldı, herhangi bir sıkıntıları yok. Takip amaçlı yenidoğanları, özellikle prematüre olanları yenidoğan yoğun bakımımıza alıp bir süre takip etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Doç. Dr. Güngörer, enkazdan çıkarılan iki bebeğin sağlık durumunda da sıkıntı olmadığını dile getirdi.

"Ankara'da tedavi olan binin üzerinde hastamız var"

Kahramanmaraş'tan tedavi amaçlı Ankara'ya getirilen depremzedelere ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Güngörer, şöyle konuştu:

"Hava ambulansı ile 200'ün üzerinde hasta aldık. Hem Bilkent Şehir Hastanesi hem Etlik Şehir Hastanesi olarak bu görevi üstlendik. Aynı zamanda kara ambulansıyla gelen ve ayaktan başvuru şeklinde gelen 700'ün üzerinde hastamız var. Şu anda deprem bölgelerimizden gelen, Ankara'da tedavi olan 1000'in üzerinde hastamız var. 180 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte. Bunların 36'sı çocuk yoğun bakımda, geri kalanı yetişkin yoğun bakımda. Bu hastalarımızdan 8'i solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak inşallah."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Aliyev, depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, depremlerin ardından Adana'daki çalışmaları inceledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bazı konsoloslukların kapatılmasının Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bazı konsoloslukların kapatılmasının Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim
Bakan Kirişci: Türkiye Yüzyılı'nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak

Bakan Kirişci: Türkiye Yüzyılı'nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ait "casus balon krizi" üzerine Pekin ziyaretini erteledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ait "casus balon krizi" üzerine Pekin ziyaretini erteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet