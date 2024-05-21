Dolar
32.20
Euro
34.97
Altın
2,427.77
ETH/USDT
3,789.80
BTC/USDT
70,485.00
BIST 100
10,927.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

Orhan Onur Gemici  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde 31 Aralık 2024'e kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü yarın yapılacak
Edirne'de üniversite öğrencilerinin "Gazze Dayanışma Çadırı"ndaki nöbeti sürüyor
Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kamerada
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: AKINCI, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı
Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Benzer haberler

Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Emekliler kamu sosyal tesislerinden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanacak

Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi

Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak

TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet