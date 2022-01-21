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El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.01.2022
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ankara

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından, Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti:

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."


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