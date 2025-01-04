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EGM'den "Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İlgili mevzuat kapsamında, terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarına, komisyonca uygun görülen koruma tedbirinin uygulandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
EGM'den "Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "İçişleri Bakanlığından tartışmalı koruma kararı. Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak" başlıklı doğru olmayan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, koruma hizmetlerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirildiği belirtildi.

Koruma kararlarının, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruma hizmeti, çağrı üzerine koruma, yakın koruma ve özel koruma olmak üzere 3 şekilde yerine getirilmektedir. İlgili mevzuat kapsamında, terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır. Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı, yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği kesinlikle yansıtmamakta olup maksatlı bir biçimde kurumlarımızı hedef almaktadır."

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