EGM, paylaştığı videoda emniyet kemerinin önemine dikkati çekti
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafiğin daha yoğun olduğu Ramazan Bayramı tatilinin son gününde sürücülere emniyet kemerinin önemini videoyla hatırlattı.
Ankara
EGM'nin sosyal medya hesabından "Hayat bahane kabul etmez, hayatla yarışılmaz. Emniyet kemeri kullanmak yasal bir zorunluluktur" mesajıyla video paylaşıldı.
Hayat bahane kabul etmez,#HayatlaYarışılmaz❗— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 14, 2024
Emniyet kemeri kullanmak yasal bir zorunluluktur⚠️#Trafik#Polis pic.twitter.com/zFvtwDfX87
Yüksek hızla seyreden ve emniyet kemeri takmayan sürücünün kaza sonucu hayatını kaybetmesinin hareketli grafikle anlatıldığı videonun sonunda, "Ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki ölüm oranı emniyet kemeri takılmadığı takdirde 4 kat artmaktadır. Seyahat süresince emniyet kemerinizi takınız." uyarısı yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.