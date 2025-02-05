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Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor

Ege Denizi'nde 4,5, 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Saat 14.08, 14.10 ve 14.33'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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