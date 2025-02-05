Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor
Ege Denizi'nde 4,5, 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Saat 14.08, 14.10 ve 14.33'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.