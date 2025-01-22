Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi
Ege Denizi'nde dün akşam meydana gelen depremin ardından Midilli Adası'nda yollarda oluşan heyelan nedeniyle üç köyde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Atina
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece Ege Denizi'nde yerel saatle 22.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından Midilli Adası'nda heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.
Ada'daki 3 köyde tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.
Söz konusu deprem Çanakkale, İzmir, Ayvalık, Sakız Adası ve Trakya'da da hissedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.