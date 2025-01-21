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Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi
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Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çiğdem Münibe Alyanak  | 21.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Enishan Keskin/AA

Çanakkale

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

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