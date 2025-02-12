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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 04.14'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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