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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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