Dolar
32.65
Euro
35.03
Altın
2,338.24
ETH/USDT
3,578.30
BTC/USDT
65,719.00
BIST 100
10,645.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

Özgün Tiran  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesi yüzde 23 olarak ölçüldü.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor.

Barajda 10 Haziran'da yüzde 24 olan doluluk oranı, 10 günde yüzde 23'e indi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine aşırı sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak barajların su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Özellikle Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin düştüğünü belirten Şaylan, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Turistik Tatvan Treni 24 Haziran'da Ankara'dan yola çıkıyor
Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü
Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış
TİESF, 2 milyon 200 işitme engelliden 400 binini rehabilite etmeyi hedefliyor

Benzer haberler

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

Alanya'da tropikal meyve üreticileri aşırı sıcakla mücadele ediyor

Mayısta en düşük sıcaklık Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü

İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı

İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı
Antalya'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Antalya'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor
Gelecek hafta yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak

Gelecek hafta yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet