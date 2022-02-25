Dolar
14.08
Euro
15.74
Altın
1,909.74
ETH/USDT
2,611.70
BTC/USDT
38,641.00
BIST 100
1,912.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler
logo
Gündem

Edirneli baba Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinden Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle dönemeyen Ukraynalı eşi ile kızını bekliyor.

Gökhan Zobar   | 25.02.2022
Edirneli baba Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı

Edirne

Geçen haftalarda 1,5 yaşındaki kızı ile ailesini görmek için Ukrayna'ya giden Snizhana Bora, dönüş için 24 Şubat'a uçak bileti aldı. Ancak Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Bora ve kızı, Türkiye'ye dönemedi.

Kiev yakınlarında bulunan Hmelnitzki şehrindeki eşi ve kızı mahsur kalan Kutsal Bora, bir an önce ailesine kavuşmayı istiyor.

"Büyükelçilik her türlü yardımın yapacağını belirtti"

Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman kesintiler olmasına rağmen onlarla telefonda görüştüğünü söyledi.

Saldırının ilk saatlerinde ailesine ulaşamadığını anlatan Bora, "İlk başlarda kaygı ve üzüntü içindeydim. Ukrayna'da 30 bine yakın Türk var. Büyükelçiliğimize yoğunluk nedeniyle ulaşmada sorunlar yaşadık. İlerleyen saatlerde Büyükelçilik temsilcileri benimle ve eşimle iletişime geçti. Tahliye durumunda gerekli tüm yardımın yapılacağını belirttiler." dedi.

Bora, eşinin bulunduğu kentin havalimanının bombalandığını ve kayınpederi ile kayınvalidesinin ordunun hizmetine girdiğini belirtti.

Eşinin 1,5 yaşındaki kızıyla evde yalnız beklediğini dile getiren Bora, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki tüm Türklerin oluşturulacak tahliye planıyla bir an önce yuvalarına dönmelerini istiyorum. Marketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyormuş, ekmek dahi bulmak zor. Bankamatiklerde para yok. İletişim de ara ara kopuyor. Ailemi yaklaşık 2,5 aydır görmüyorum. Onları çok özledim, bir an önce onlara kavuşmak ve sarılmak istiyorum. Şu an saniye sorar durumdayız. Dün akşam eşimin tam olarak bulunduğu adresi, kimlik bilgilerini Dışişleri Bakanlığımızın iletişim hatlarına gönderdim. Umarım ben ve tüm Türkler ailelerine kavuşur, tek dileğim şu an için bu."

Bora, Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını temenni etti.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Bora, eşi ve kızıyla da telefonda görüntülü görüştü.

Görüşmede Snizhana Bora, en kısa sürede Türkiye'ye dönmek istediğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımız bana ulaştı. En yakın zamanda tahliye planıyla çıkarılacağımızı söylediler. Türkiye'ye, devletimize bunun için teşekkür ederim." dedi.

Snizhana Bora, Türklerin Ukrayna'nın yanında olmasını ve Rusya'yı protesto etmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Benzer haberler

Edirneli baba Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

Edirneli baba Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin ikinci fazı başladı

Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi