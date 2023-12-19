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Edirne'de yazın dip seviyeyi gören sulama göleti yağışlarla su tutmaya başladı

Edirne'de yaz aylarındaki kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen Keramettin Göleti yağışların etkisiyle dolmaya başladı.

Gökhan Zobar  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Edirne'de yazın dip seviyeyi gören sulama göleti yağışlarla su tutmaya başladı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Süloğlu ilçesiyle Keramettin ve Büyükgerdelli köylerindeki yaklaşık 6 bin dekar tarım arazisini sulayan 218 bin metreküp su tutma kapasiteli göletten, yazın dip seviyeyi görmesi nedeniyle tarım arazilerine su sağlanamamıştı.

Yaz aylarında yüzde 5 doluluğa kadar düşen gölet, bölgede son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla dolmaya başladı. Doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi.

Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtar Erdoğan Uzun, AA muhabirine yağışların gölete can suyu olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminde kuraklık nedeniyle mağdur olduklarını anlatan Uzun, göletin su seviyesinin yükselmesinin bölge üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Göletin dolmaya başladığını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Göletimiz bugün yüzde 25 doluluk seviyesine geldi. Aralık ayındayız, inşallah mart ayına kadar tam kapasite dolacaktır. Yağışlar çok güzel geldi. Hem ekili ürünlerimize faydalı oldu hem de su kaynaklarımızı doldurdu. Çiftçimiz mutlu.

Yaz aylarında gölet yüzde 5 seviyeye gerilemiş sadece balıkların yaşayabileceği su kalmıştı. O zaman da dip savak temizliği yapmıştık. Hatta o kadar kurak olmuştu ki ilk kez dip savak görülmüştü. İnşallah gelecek yılda da yağışlar devam eder ve geçen dönemki gibi kötü bir sezon geçirmeyiz."

Uzun, bölgede hayvancılığın ön planda olduğunu, sulama sahasında ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçeği ekimi yapıldığını dile getirdi.

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