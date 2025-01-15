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Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor

Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Salih Baran  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, sınır bölgelerinde ise daha yoğun görülüyor.

Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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