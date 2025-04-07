Dolar
38.01
Euro
41.91
Altın
3,023.60
ETH/USDT
1,520.00
BTC/USDT
76,235.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili bitişi sonrası okullarda ders başı yapılıyor. Etimesgut’taki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'ndan yayındayız
logo
Gündem

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Edirne kent merkezinde ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Salih Baran, Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

Benzer haberler

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Trakya yılın ilk çeyreğini 516,9 milyon dolarlık ihracatla kapattı

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Bazı illerde nisanda kar etkili oldu

Bazı illerde nisanda kar etkili oldu
Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı

Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı
Muş'ta küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Muş'ta küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet