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Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

Edirne Valiliğince tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Salih Baran  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

Edirne

Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.

Suç duyurusu

Valilik yaptığı açıklamada, tiny houseların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımların yapıldığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Görüntülerde yer alan yıkım işleminin kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir.

Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny houseların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."


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Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

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Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

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