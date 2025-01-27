Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu operasyona ilişkin bilgi verildi.
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyonda, yaklaşık 365 milyon lira değerindeki 870 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleriyle mücadelesini 2025'in ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor."
Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi.
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 27, 2025
Gümrükler Muhafaza… pic.twitter.com/yW2TwfKMWe