e-Tebligat uygulamasıyla yaklaşık 84 milyon tebligat muhataplarına ulaştırıldı
Adalet Bakanlığınca, e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligatın muhataplarına ulaştırıldığı ve 49 bin 968 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güvenli, çevreci, hızlı ve ekonomik uygulama e-Tebligat ile bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı." ifadesine yer verildi.
Buna göre, e-Tebligat ile 83 milyon 980 bin 442 tebligat gönderildi. Böylece 2 bin 939 ton kağıt tasarrufu sağlandı, 49 bin 968 ağaç kesilmekten kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.