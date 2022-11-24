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Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor

Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, afetin ikinci gününde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Ömer Ürer, Zafer Göder   | 24.11.2022
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Dün merkez üssü Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Korktukları için evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi ve Anıt Park alanlarına AFAD çadırları kuruldu.

İlk geceyi aileleriyle burada geçiren vatandaşlar, depremin ikinci gününde de çadırlarda kalmayı sürdürüyor.

Vatandaşlara yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcı verilirken, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da sıcak yemek ve gıda desteği sağlıyor.

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