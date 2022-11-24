Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, afetin ikinci gününde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.
Düzce
Dün merkez üssü Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.
Korktukları için evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi ve Anıt Park alanlarına AFAD çadırları kuruldu.
İlk geceyi aileleriyle burada geçiren vatandaşlar, depremin ikinci gününde de çadırlarda kalmayı sürdürüyor.
Vatandaşlara yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcı verilirken, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da sıcak yemek ve gıda desteği sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.