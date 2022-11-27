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Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ömer Ürer   | 27.11.2022
Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

Düzce

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "acil yıkım" kararı sonrasında Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'taki 3 katlı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alındı.

Evin, bitişiğindeki binaların zarar görmemesi için önce işçiler tarafından belirli bölgesi, sonra iş makineleriyle tamamı yıkıldı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, yıkımlar kontrollü şekilde sürdürülüyor.

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