Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Düzce
Tuğrul köyü mevkisinde ormanlık alanda, anız yakılmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında, 4 arazöz ve 4 itfaiye aracı yer aldı.
Söndürme çalışmalarına jandarma ve köy halkının da destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.