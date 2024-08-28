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Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ömer Ürer, Göksel Cüneyt İğde  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Tuğrul köyü mevkisinde ormanlık alanda, anız yakılmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında, 4 arazöz ve 4 itfaiye aracı yer aldı.

Söndürme çalışmalarına jandarma ve köy halkının da destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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