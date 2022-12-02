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Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam

Zafer Göder   | 02.12.2022
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam

Düzce

Düzce'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreli 200 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2022'de Gölyaka'nın Sarıdere köyü merkez üssünde meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde birçok binada hasar meydana geldiği anımsatılarak, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrası hasar gören kamusal altyapının hızlıca toparlanması için sahada daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulduğundan Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden talep edilen 200 kişilik TYP kontenjanının kabul edildiği aktarıldı.

İl merkezi ve ilçelerde kamusal altyapının iyileştirilmesi, çadır alanları ve konteynır alanlarının oluşturulması ve temizliği, hasarlı binaların onarım çalışmaları ve gerekli görülen alanlarda destek hizmeti sağlaması amacıyla 6 ay süreyle istihdam edilecek 200 kişilik kontenjan için başvuruların 3-7 Aralık'ta yapılacağı ifade edilen açıklamada, personelin 15 Aralık'ta başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, müracaatlarını ALO 170 iletişim hattı veya İŞKUR internet sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr/) yapabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program süresince, çalışanlara asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacak. Müracaatçıların hane gelirlerine bakılacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre müracaatçıyla aynı evde ikamet eden yakınlarının aylık gelirlerinin brüt asgari ücret tutarının 1,5 katını geçmeme şartı aranacaktır. Bu tutarın üzerinde hane geliri olanlar programa kabul edilmeyecektir. Aktif sigortalı olanlar, vergi mükellefi olup işveren statüsünde BAĞ-KUR’lu olanlar, daha önceki programlardan mazeretsiz ayrılanlar, yasaklı durumdakiler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler programa katılamazlar."


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Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
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