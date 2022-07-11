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Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Soner Şen   | 11.07.2022
Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce

Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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