Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Düzce
Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi https://t.co/7BiHF526uC pic.twitter.com/mokX1BlDVb— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 11, 2022
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.