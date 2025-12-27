Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,937.20
BTC/USDT
87,602.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

Utku Şimşek, Emrullah Cesur  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamladı.

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Hayatını kaybedenler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsimleri okunduktan sonra uçağa taşınan Libya heyetinin naaşları ülkelerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Libya'dan askeri heyet üyeleri ve aileler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayatını kaybeden Libya heyetinin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub."

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya askeri heyetinin naaşlarının ülkelerine gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de
İki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Bazı illerde kar etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Benzer haberler

Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Ankara "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanını resmen aldı

Ankara trafiğinde ambulans duyarlılığı

Kazakistan, 1 yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunu yayımladı

Kazakistan, 1 yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunu yayımladı
MSB: Kazanın meydana geliş nedeni, Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde titizlikle incelenmektedir

MSB: Kazanın meydana geliş nedeni, Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde titizlikle incelenmektedir
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet